24 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ«خلية كتائب الفرقان»

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبدة عطية الأودن، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم متهم هارب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية كتائب الفرقان"، والتي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بجلسة 24 فبراير الجاري.وجاء في أمر إحالة المتهمين، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.وأسندت النيابة للمتهمين، عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمد أحمد عضو التنظيم "هارب"، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس"، تهم تنفيذ العديد من العمليات العدائية، كما وجهت للمتهم الخامس تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.