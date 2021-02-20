رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

السبت 20/فبراير/2021 - 10:38 ص
تشجير الشوارع بأسيوط
تشجير الشوارع بأسيوط
أسيوط - محمد أبو شادي:
طباعة
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات النظافة والتشجير بأحياء ومراكز المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وتنفيذ العديد من الحملات تحمل شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة".

جاء ذلك بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على أن تستمر تلك الفعاليات لتشمل القرى والمراكز فضلا عن تكثيف برامج التوعية بالمحافظة على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.

وقال المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة نائلة خاتون وشارع المكتبات بحي غرب أسيوط، تم خلالها تنفيذ أعمال الكنس بواسطة معدات الكنس الآلي الحديثة والمتطورة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال الجمعية الأهلية التي تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطني بوزارة البيئة، فضلا عن عمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية البيئية والدينية وزراعة عدد من الأشجار المثمرة بالمنطقة وتقليم وتهذيب عدد من الأشجار الكبيرة القديمة لإعطاء منظر جمالي.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بوزارة البيئة وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة والمهندس حسام صلاح عبد العال مدير جهاز شئون البيئة بأسيوط ومصطفى محمود نائب رئيس حي غرب أسيوط وطاهر محمد مدير جهاز النظافة والتجميل بمدينة أسيوط ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة على يتم تنفيذ سلسلة من تلك الحملات بباقي مناطق المدينة والمراكز.

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

حبس ربة منزل وعشيقها وشقيقه بتهمة الشروع في قتل زوجها

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

140 مليار دولار إجمالي نفقات الصينيين في التسوق عبر الانترنت

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية

افتتاح معرض «أطفال برنا آرت وتحدى الكورونا» بقاعة زياد بكير

«لعبة الحياة».. كتاب يمس الجانب الروحى لكثير من الناس

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة