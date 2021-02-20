استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات النظافة والتشجير بأحياء ومراكز المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" وتنفيذ العديد من الحملات تحمل شعار "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة".جاء ذلك بمشاركة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على أن تستمر تلك الفعاليات لتشمل القرى والمراكز فضلا عن تكثيف برامج التوعية بالمحافظة على النظافة وتجميل البيئة المحيطة.وقال المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بمنطقة نائلة خاتون وشارع المكتبات بحي غرب أسيوط، تم خلالها تنفيذ أعمال الكنس بواسطة معدات الكنس الآلي الحديثة والمتطورة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال الجمعية الأهلية التي تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطني بوزارة البيئة، فضلا عن عمل لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية البيئية والدينية وزراعة عدد من الأشجار المثمرة بالمنطقة وتقليم وتهذيب عدد من الأشجار الكبيرة القديمة لإعطاء منظر جمالي.جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بوزارة البيئة وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة والمهندس حسام صلاح عبد العال مدير جهاز شئون البيئة بأسيوط ومصطفى محمود نائب رئيس حي غرب أسيوط وطاهر محمد مدير جهاز النظافة والتجميل بمدينة أسيوط ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة على يتم تنفيذ سلسلة من تلك الحملات بباقي مناطق المدينة والمراكز.