ماجد الكدواني ينهي المشاهد الأولى من «ولاد ناس»

انتهى الفنان الكبير ماجد الكدواني من تصوير مشاهده الأولى من مسلسله الجديد "ولاد ناس"، الذي يخوض به تجربة العرض على المنصات الديجيتال خلال الأسابيع القادمة.وينتقل الفنان الكبير وطاقم عمله خلال الأيام القادمة من ديكورات الطريق الصحراوي رفقة طاقم العمل إلى ديكورات أخرى يجهزها المخرج أحمد الجندي والشركة المنتجة.يذكر أن المسلسل الجديد أولى تجارب ماجد الكدواني في مسلسلات المنصات المكونة من 10 حلقات.المسلسل بطولة النجم ماجد الكدواني، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى سامح جمال، وهو من إنتاج أحمد الجناينى، كما يظهر مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف فى العمل.