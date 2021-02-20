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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

السبت 20/فبراير/2021 - 10:34 ص
لقاء رئيس جهاز التعمير
لقاء رئيس جهاز التعمير لوسط وشمال الصعيد
أسيوط - محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، لمناقشة المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري وبحث آليات التنفيذ، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" ويستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

واستعرض المحافظ نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع والتي يبلغ عددها 149 قرية، على أن يبدا العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى، مشددا على سرعة إنهاء الإجراءات التنسيقية مع كافة الجهات لبدأ تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد المحافظ على ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الأهلية والشباب ولتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى، لافتا إلى أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف خلال ثلاث سنوات باستثمارات عملاقة، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، لافتًا إلى أن المشروع سوف يُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد، تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدا بجهود القيادة السياسية في المُضي قُدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدأ فى تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات لمناقشة المشروعات المقترحة لتنفيذها بقرى مركز ساحل سليم فى المرحلة الأولى العاجلة، فضلا عن عمل زيارات ميدانية ومعاينات على أرض الواقع للقرى والنجوع المستهدفة لإنهاء الأعمال الاستشارية وآليات تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات وفقًا لاحتياجات تلك القرى في المشروعات التنموية والخدمية من مياه شرب وصرف صحي وصحة وتعليم ومنشآت خدمية ورصف طرق وتبطين ترع وغيرها من المشروعات.
مبادرة ادارة المخلفات الصلبة
«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»
مبادرة ادارة المخلفات الصلبة
مبادرة ادارة المخلفات الصلبة
«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»
مبادرة ادارة المخلفات الصلبة

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