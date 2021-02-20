نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

كل ماتريد معرفته عن أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 (dostor.org)

تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021

وأشار وزير التربية والتعليم أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021 تأتي في إطار حرص الوزارة على محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من أجل حماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.



وأوضح أنه من المقرر إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.

كما كشف عن أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.