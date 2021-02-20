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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
الدستور
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تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع انتشار تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، أن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، على أن يعقد يوم 7 مارس.

حيث احتلت نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية، ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير نماذج ومواعيد وكيفية أداء الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي

يجب على الطلاب الدخول على الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم من هنا

واختيار المرحلة الدراسية، ثم طلب نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي

حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، علي أن يعقد يوم 7 مارس.

وأكد شوقي أنه سيكون امتحانا واحدا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).

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كما كشف عن أن الطالب الذى لم يجتز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021

وأشار وزير التربية والتعليم أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021 تأتي في إطار حرص الوزارة على محاولة تفادي فترة ذروة فيروس كورونا التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية من أجل حماية جميع أطراف المنظومة التعليمية.

وأوضح أنه من المقرر إعادة تقدير موقف كورونا في مصر، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام ونأمل أن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد امتحانات الترم الأول التي تم تأجيلها بعد الإجازة.

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