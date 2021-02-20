بعد آخر ظهور لها.. أجمل إطلالات منة فضالي

آخر ظهور لها



إطلالتها:



تسريحات شعرها



شاركت الفنانة منة فضالي، مؤخرا، صورة لها عبر حسابها الشخصي، موقع تبادل الصور والفديوهات "أنستجرام"، مما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.ظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة من الجلد متوسطة الطول باللون الزيتي بفتحة من الأمام ونسقت معها بلوفر بأكمام طويلة ورقبة طويلة باللون البيج الغامق.وارتدت حذاء متوسط الطول بكعب عالي باللون البيج، واعتمدت تسريحة بسيطة، حيث تركت شعرها الانسيابي المنسدلة، ووضعت مكياجا معتمد على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال.تعتمد منة فضالي في إطلالتها على اختيار الألوان المبهجة والموديلات العصرية التي تتناسب معها، حيث إن لها إطلالات تتميز بالجرئة والعصرية في نفس الوقت مما جعل الكثير يعجب بإطلالاتها المميزة.من بداية ظهورها على الساحة الفنية وهي دائمة الظهور بالشعر الطويل، ولكن ظهرت مؤخرا بشعر قصير وقد تناسب مع شكلها بشكل كبير، ودائما ما تختار لون الشعر الكستنائي الذي يتماشى مع بشرتها.ونصحبكم مع مجموعة من أجمل إطلالات منة فضالي العصرية.