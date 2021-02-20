رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اليوم» السعودية: المملكة تسعى لتعزيز ثقافة التسامح وحفظ حقوق الإنسان

السبت 20/فبراير/2021 - 10:37 ص
السعودية
السعودية
ا ش ا
طباعة
أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن المملكة تسعى لتعزيز ثقافة التسامح وحفظ حقوق الإنسان، وللقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرة إلى أنها تدرك أن الاختلاف بين الأمم والشعوب في معتقداتهم وثقافاتهم هي ميزة تميز البشر والمجتمعات.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "حقوق الإنسان.. وثقافة السلام"، أن حقوق الإنسان وتطوير كافة الأنظمة المرتبطة بهذا الشأن، تأتي أولوية في خطط رؤية 2030 والتي لامست أدق تفاصيلها في مساواة تامة لكافة شرائح المجتمع.

وأضافت أن المملكة قدمت على الصعيد الدولي، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، قرارين مهمين يناقشان هاتين المسألتين وهما "تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية" و"اليوم العالمي للأخوة الإنسانية".

من جهتها، أوضحت صحيفة "الرياض" تحت عنوان "رسالة أربيل"، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في أربيل العراقية، يدق جرس الإنذار في واشنطن، وربما يكون فرصة لمراجعة سياستها حيال الخطر الإيراني المتمدد في هذه المنطقة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن طهران ترد على خطوات واشنطن الأخيرة الداعية لاستئناف الحوار بمزيد من التصلب، حين اشترط وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف رفع العقوبات الأمريكية مسبقًا لاستئناف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

موضوعات متعلقة

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

مصطفى درويش يتعرض لحالة نصب على طريقة «بـ 100 وش»

الصور

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يوافق على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمنفلوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

140 مليار دولار إجمالي نفقات الصينيين في التسوق عبر الانترنت

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

«ميكروبيوم الأمعاء» يرتبط بالشيخوخة الصحية وطول العمر

بوكيتينو يثق ببقاء مبابى ويبوح بما قاله لميسى

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية

افتتاح معرض «أطفال برنا آرت وتحدى الكورونا» بقاعة زياد بكير

«لعبة الحياة».. كتاب يمس الجانب الروحى لكثير من الناس

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة