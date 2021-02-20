«اليوم» السعودية: المملكة تسعى لتعزيز ثقافة التسامح وحفظ حقوق الإنسان

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أن المملكة تسعى لتعزيز ثقافة التسامح وحفظ حقوق الإنسان، وللقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرة إلى أنها تدرك أن الاختلاف بين الأمم والشعوب في معتقداتهم وثقافاتهم هي ميزة تميز البشر والمجتمعات.وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "حقوق الإنسان.. وثقافة السلام"، أن حقوق الإنسان وتطوير كافة الأنظمة المرتبطة بهذا الشأن، تأتي أولوية في خطط رؤية 2030 والتي لامست أدق تفاصيلها في مساواة تامة لكافة شرائح المجتمع.وأضافت أن المملكة قدمت على الصعيد الدولي، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، قرارين مهمين يناقشان هاتين المسألتين وهما "تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية" و"اليوم العالمي للأخوة الإنسانية".من جهتها، أوضحت صحيفة "الرياض" تحت عنوان "رسالة أربيل"، أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في أربيل العراقية، يدق جرس الإنذار في واشنطن، وربما يكون فرصة لمراجعة سياستها حيال الخطر الإيراني المتمدد في هذه المنطقة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن طهران ترد على خطوات واشنطن الأخيرة الداعية لاستئناف الحوار بمزيد من التصلب، حين اشترط وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف رفع العقوبات الأمريكية مسبقًا لاستئناف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.