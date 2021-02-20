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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية الوادى الجديد تطلق الحجز المسبق لقداسات صوم يونان

السبت 20/فبراير/2021 - 10:40 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية الوادي الجديد، ترتيبات حضور قداسات صوم نينوي.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: ضرورة الحجز المسبق لقداسات الصوم، على أن يتم حجز الأفراد حضور قداس واحد خلال أيام الصوم، وذلك لإعطاء فرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم يونان والمعروف بصوم «يونان»، الإثنين 24 فبراير الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.

وينقطع خلال صوم «يونان»، الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال قداسات صوم نينوي عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية من كورونا، فأعلنت الكنائس الأرثوذكسية إطلاق الحجز المسبق لقداسات الصوم وإقامة أكثر من قداس خلال أيام الصوم، بحيث لا تزيد نسبة الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة.

وشددت الكنائس على الأفراد عدم حجز أكثر من قداس خلال أيام الصوم، وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان، مع التشديد على عدم حضور القداسات لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أى أعراض لفيروس كورونا منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

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