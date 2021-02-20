انطلاق ملتقى شباب وزارة المالية بالغردقة

ينطلق اليوم السبت، بمدينة الغردقة؛ ملتقى شباب وزارة المالية بمشاركة قطاع الحسابات والمديريات المالية، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك لمدة 4 أيام وسط إجراءات وقائية واحترازية عالية.حيث يشارك في الملتقى شباب وزارة المالية والمديريات المالية بالمحافظات، وبحضور عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وإبراهيم عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، وعلاء عبدالحميد مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، وبحضور قيادات وشباب القطاع من مختلف المحافظات للمشاركة في فاعليات الملتقى، والتي تتضمن رؤى الشباب في تطوير العمل بالمديريات وقطاع الحسابات.