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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 محافظات يابانية تنسق لطلب رفع طوارئ كورونا نهاية فبراير

السبت 20/فبراير/2021 - 10:20 ص
كورونا
كورونا
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قررت حكومة محافظة "أوساكا" اليابانية التنسيق مع محافظاتي "كيوتو" و"هيوجو" المجاورتين لمطالبة الحكومة المركزية برفع حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا في محافظات غرب اليابان الثلاث، في نهاية فبراير الجاري.

وذكرت صحيفة "مانيتشي" اليابانية، اليوم السبت، أن القرار اتُخذ خلال اجتماع لفرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في حكومة أوساكا، وأكد المسؤولون في الاجتماع أن أوساكا ستتقدم بطلب منسق مع محافظتي كيوتو وهيوجو لطلب رفع حالة الطوارئ قبل الموعد الرسمي لانتهائها والذي حددته الحكومة اليابانية في 7 مارس المقبل، حيث من المقرر أن يتشاور حكام المحافظات الثلاث بشأن هذه المسألة بنهاية الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالتغييرات المحتملة بشأن تخفيض ساعات العمل المطلوب حاليا من المطاعم والحانات في حال رفع حالة الطوارئ مبكرا، قال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا، إنه سيقلص المناطق الخاضعة لهذا الطلب لتقتصر على الأحياء الترفيهية في مدينة أوساكا بدلا من المحافظة بأكملها، على أن يُمدد وقت الإغلاق في تلك المناطق ساعة واحدة حتى الساعة 9 مساءً.

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في 7 يناير الماضي حالة الطوارئ لمدة شهر في محافظة طوكيو وثلاث محافظات ترتفع فيها الإصابات بفيروس كورونا، ثم وسعت نطاقها بعد أيام لتشمل 7 محافظات أخرى منها أوساكا وكيوتو وهيوجو، وفي فبراير، مددت سريان حالة الطوارئ في 10 من تلك المحافظات لمدة شهر آخر ينتهي في 7 مارس من أجل السيطرة على انتشار الفيروس.

على جانب آخر، رصدت اليابان أول تقرير عن إصابة أحد الحالات بالآثار الجانبية المحتملة للتطعيم ضد فيروس كورونا إذ عانى أحد الأشخاص من طفح جلدي وحساسية، وذلك عقب انطلاق حملة التطعيم في البلاد ضد الفيروس التاجي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في تغريدة على تويتر، نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن الحالة وقعت في مستشفى بمقاطعة توياما وسط اليابان أمس الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية، أن الحكومة ستدفع 2ر44 مليون ين (أي ما يعادل 419 ألف دولار) كتعويض لأسرة أي شخص توفي بسبب الآثار الجانبية نتيجة التطعيم ضد فيروس كورونا.

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