الأمن العراقي يقتل 5 انتحاريين من داعش بالعاصمة بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 5 انتحاريين ضمنهم الإداري العام بداعش الإرهابي في الطارمية بالعاصمة بغداد.وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت: "إن الفرقة السادسة وبإشراف قائد الفرقة اللواء الركن سعد محسن عريبي تمكنت من قتل 5 انتحاريين في الطارمية بالعاصمة بغداد"، مضيفا أنه من بين الانتحاريين الإداري العام بداعش الإرهابي شكر ساهي.