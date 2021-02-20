مصدر بـ«التعليم العالي»: آلية عقد الامتحانات ستترك للجامعات والكليات

قالت مصادر بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المتوقع أن يترك الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي، حرية الاختيار لكل جامعة وكل كلية في عقد الامتحانات "أونلاين" أو الحضور، مع التشديد على تنفيذ الاجراءات الاحترازية مثلما حدث في الفصل الدراسي الماضي.وأضافت المصادر، أن المشكلة الحالية المتواجدة هي امتحانات العملي لفرق التخرج في كليات الطب والتمريض والصيدلة والهندسة، وتسعى الوزارة لإيجاد حلول لها، وحتى الآن لم يرسى على قرار بشأنهم وبشأن طلاب الدراسات العليا الذين يعملون على تحضير الماجستير والدكتوراة.وكان قد كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نيه لتأجيل أو إلغاء امتحانات الجامعات.وأضاف، أن الاجتماع الخاص بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفّار اليوم السبت سيناقش نظام الامتحانات في الكليات والجامعات، "أونلاين" أم حضور، بالإضافة إلى عقدها بنظام "بابل شيت أم مقالي".وأوضح أنه سيتم وضع خطة الفصل الدراسي الثاني والخريطة الزمنية الخاصة به بالإضافة إلى الإعلان عن مواعيد الامتحانات.