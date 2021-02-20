الشيوخ الأمريكي يبحث تسمية ويليام بيرنز لقيادة المخابرات المركزية

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، سوف تراجع وتبحث يوم الأربعاء القادم، اسم ويليام بيرنز، كمرشح الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لقيادة وكالة المخابرات المركزية (CIA).وكان بايدن قد قال عندما رشح بيرنز لأول مرة لهذا المنصب في يناير: "بيرنز دبلوماسي نموذجي، لديه عقود من الخبرة على الساحة العالمية في الحفاظ على أمن وسلامة شعبنا وبلدنا".وأضاف: "إنه (بيرنز) يشاركني إيماني العميق بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير سياسية، وأن خبراء الاستخبارات المتفانين الذين يخدمون أمتنا، يستحقون امتناننا واحترامنا.يذكر ان ويليام بيرنز، هو دبلوماسي وسفير سابق، عمل كنائب لوزير الخارجية الأمريكي في فترة سابقة، ويشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، وكان بيرنز سفيرا سابقا لدى كل من الأردن وروسيا.