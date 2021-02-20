«الزراعة»: خطط استثمارية للنهوض بإنتاج الخضر

قال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة وضعت خططًا استثمارية للنهوض بإنتاج الخضر والحدائق النباتية التي تمثل قيمة علمية واقتصادية وتراثية وبما تحويها من أشجار نادرة، حيث تم وضع نحو 25 إجراء للتطوير وفق رؤية الوزارة.وأضاف حمودة لـ"الدستور"، أنه من ضمن خطة وإجراءات الوزارة ترشيد المياه داخل المحطات البحثية وعمل حصر لهذه المحطات البحثية لتحويل الري من الغمر إلى التنقيط وترشيد المياه، والاستفادة من تحلية المياه واستخدام الزراعات المناسبة لهذا النظام.