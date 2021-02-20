مرسي علم تستقبل 14 رحلة طيران سياحية الأسبوع الجاري

كشف مصادر ملاحية بمطار مرسى علم الدولى، عن استعدادات المطار لاستقبال لـ 14 رحلة طيران سياحية دولية، بداية من اليوم السبت وخلال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن تصل رحلات من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا.وأكدت مصدر خاص بمطار مرسى علم الدولى، أن المطار يستعد لاستقبال 4 رحلات قادمة من التشيك، و5 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، ورحلتين داخلية قادمة من القاهرة.من جانبه أكد أبوالحجاج العماري مسؤول أحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، أن السياحة الإيطالية ستصل أولى رحلاتها لمطار مرسى علم الدولى نهاية مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك انفراجة خلال شهر مارس بالقطاع السياحي بعد إعلان شركات سياحة ألمانية زيادة معدلات رحلاتها للغردقة من المطارات الألمانية خلال مارس المقبل، وكذلك شركات من دول التشيك وبولندا أعلنت زيادة معدل رحلاتها.