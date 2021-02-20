بعد تصدرها الترند.. تعرف على المشوار الفني لياسمين عبدالعزيز

◄ بداية مشوارها من موديل إلى فنانة مشهورة



◄ مشورها الفني



◄ مشورها مع الفوازير



◄ عدد زيجات يا سمين عبد العزيز



تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد نشر مقطع فيديو لها عبر حسابها على الانستجرام مع الفنان خالد الصاوي.وكان مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، «اللي مالوش كبير»، وظهر الثنائي ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، في وصلة هزار تفاعل معها متابعوهما على الانستجرام مما أدى إلى انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.ونرصد في السطور التالية القصة الكاملة لبداية الفنانة ياسمين عبد العزيز ومراحل تطورها من موديل إعلانات إلى ممثلة مشهورة.تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي بدأت في تقديم الإعلانات في سن الثانية عشرة من عمرها عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات.وبعد ذلك رشحت للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفتت الأنظار لها، حيث اعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية وقد حقق فيلمها زكي شان مع أحمد حلمي أعلى أرباح في الأسابيع الأولى من عرضه في العديد من دور السينما وبعدها انطلقت في مشوار حافل بالأعمال السينمائية.شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في بداية مشوارها الفني في فوازير رمضان «العيال اتجننت» والتي لاقت إعجاب الكثيرين.تزوجت ياسمين عبد العزيز في عام 2001 من رجل الأعمال «محمد نبيل حلاوة»، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.الزوجي الثاني لياسمين عبج العزيز كان من الفنان أحمد العوضي، حيث أعلنت في مارس من 2020 عن علاقة عاطفية تجمعها معه وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه بشكل رسمي.