التوصل لهوية قاتلي ابن قرية القرنة في الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر، في مشف لغز مقتل شاب في العقد الثالث كان قد عثر أهالي قرية الضبعية على جثته وسط الزراعات وبها طلق ناري.بداية الأحداث، بتلقي اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة القرنة، بعثور أهالي الضبعية على جثة "و.ع" يبلغ ٣٣ عامًا بها أثار طلق ناري جرى نقلها بعد ذلك إلى مشرحة مستشفى القرنة المركزي.وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة ملابسات الحادثة، ومن ثم إصدار تصريح الدفن.كما أمر مدير أمن الأقصر بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي ومباحث القرنة؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.وبتكثيف المجهودات الأمنية تم التوصل لهوية مرتكبي الواقعة، وتم ضبط المتهمين في قضية القتل بالضبعية وهم سيد بغدادي حسان سن ٤٥ عامل ومقيم بالضبعية، وبغدادي فتحي بغدادي سن ٢٦ عامل ومقيم نجع حسان بالضبعية، وبحوزتهما مسدس وسكين.وبمناقشتهما أقرا أنهما قاما بارتكاب الواقعة بسبب خلافهما مع المجني عليه على قطعة أرض مساحتها 2 قيراط.