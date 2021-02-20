الصين تسجل فائضًا 298.9 مليار دولار فى الحساب الجارى 2020

سجلت الصين فائضًا في الحساب الجاري بلغ 298.9 مليار دولار في عام 2020 مع تعافي الاقتصاد وسط السيطرة الفعالة على وباء كورونا (كوفيد-19).وذكرت المصلحة الصينية للنقد الأجنبي، في أحدث بيانات أصدرتها اليوم، أن تجارة السلع سجلت فائضًا بلغ 5338 مليار دولار العام الماضي، بينما شهدت تجارة الخدمات عجزا بلغ 145.3 مليار دولار.وشهدت الصين في الربع الرابع فائضًا في الحساب الجاري بلغ 130.2 مليار دولار، مع فائض بلغ 193.6 مليار دولار في تجارة السلع.كما أظهرت البيانات أن تجارة الخدمات سجلت عجزًا قيمته 28.4 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020.