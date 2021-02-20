استدعاء أقارب 3 أطفال اختنقوا في حريق شقتهم

أمرت نيابة المرج الجزئية، باستدعاء أقارب 3 أطفال لقوا مصرعهم في حريق شقة بأحد العقارات في منطقة المرج، نتيجة الاختناق بسبب تصاعد الأدخنة، للاستماع لأقوالهم.يذكر أن النيابة صرحت بدفن جثث المتوفين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ولقي 3 أطفال مصرعهم اختناقا بالدخان، إثر اندلاع حريق في شقة بالطابق الخامس لعقار سكنى بدوران الفلاحة بمنطقة المرج، وتم نقل الجثث إلى المستشفى.وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار في منطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الخامس نتيجة لماس كهربى فى دفاية داخل غرفة الأطفال، ما أدى الى وفاتهم، وتسبب الحريق في تفحم محتويات الغرف، وتمكن محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.