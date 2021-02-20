ارتفاع إصابات كورونا في إسبانيا لـ 3.13 مليون

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.13 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس بلغ 67 ألفًا و101 واستقر عدد المتعافين من المرض عند 150 ألفا و376 من المصابين حتى صباح السبت.وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعًا.