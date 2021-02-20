تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة توك توك بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك من قائده بالإكراه 15 يوما على ذمة التحقيق.كانت النيابة كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بهم (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان).. وذكر أنه أثناء سيره بالمركبة "التوك توك" بمنطقة سكنه استوقفه ثلاثة أشخاص، وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ.وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا على "التوك توك" كرهًا عنه ولاذوا بالفرار.وعلى الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنوا من ضبطهم أثناء ركوبهم "التوك توك" المستولى عليه، وبحوزتهم 2 سلاح أبيض) المستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.