مقتل 5 فى 3 انفجارات متتالية هزت كابول

أكد مسئولو أمن أفغان، أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا، بعد ثلاثة انفجارات متتالية هزت أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية، كابول اليوم السبت.وأصيب اثنان آخران في الانفجارات، الناجمة عن قنابل مغناطيسية، وكانت مربوطة في مركبات، طبقا لما ذكره المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز.وأضاف المسئول أن الضحايا كانوا مدنيين وأفرادًا من قوات الأمن الأفغانية.وتابع أنه يجرى التحقيق في الحوادث، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وتحدث التفجيرات وعمليات الاغتيال بشكل يومي في كابول، مستهدفة قوات الأمن الأفغانية ومدنيين وموظفين حكوميين وصحفيين وعلماء دين ونشطاء من المجتمع المدني.ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن معظم الهجمات.وفي الوقت نفسه، تستمر الهجمات الدموية التي تنفذها طالبان في مختلف أنحاء أفغانستان، على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا والمسلحين.ويشن "داعش"، المنتشر في عدة أقاليم أفغانية، بشكل متكرر أيضًا هجمات.