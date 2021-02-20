روسيا تعلن تسجيل ثالث لقاح مضاد لكورونا باسم «كوفيفاك»

أعلنت روسيا اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بعد نجاح اللقاحات التي تم إنتاجها حتى الآن.وصرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك"، مؤكدا أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاحه وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.وأكد مركز تشوماكوف العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" يعد الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية، وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v"، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.