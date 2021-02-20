وزيرة الصحة تتفقد 6 مستشفيات ومراكز طبية بالإسماعيلية اليوم

تزور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم السبت، محافظة الإسماعيلية، لتفقد تشغيل المرحلة الأولي للتأمين الصحي الشامل ومتابعة استعدادات المرحلة الثانية بـ6 مستشفيات ووحدات ومراكز طبية.في السياق ذاته، استعدت المراكز والقرى لاستقبال وزيرة الصحة، منها قرية المحسة القديمة بالقصاصين، حيث شهد المركز الطبي التابع لها أعمال تعقيم وتطهير المنشآت.ويتضمن برنامج زيارة وزيرة الصحة مركز طب الشهداء بحي ثان، وحدة طب الأسرة بالكيلو 2، مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، مستشفى القصاصين المركزي، مستشفى التل الكبير المركزي، وحدة طب الأسرة السلام بالتل الكبير.وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد، والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، المشرف علي المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت افتتاح الرئيس لمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب مستشفى طوارئ أبوخليفة (المخصصة للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركزًا طبيًا ووحدة صحية من المقرر دخولهم التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الافتتاح الرئاسي شمل افتتاح عدد كبير من المنشآت الطبية بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إضافة إلى مستشفى 30يونيو (بحر البقر سابقًا)، والذي تم الانتهاء من تطويره وتجهيزه وفق أعلى مستويات الجودة العالمية في نطاق محافظة بورسعيد، وبذلك يصل إجمالي المحافظات التي تغطيها المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل 4 محافظات منذ بدء انطلاق المنظومة ببورسعيد في يوليو 2019.وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية تم تجهيزه بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى وذات كفاءة ومهارة عالية فى مختلف التخصصات الطبية للعمل فيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المميزة للمنتفعين من أهالى المحافظة بالمنظومة الجديدة، ليكون هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، بما يشمله من إمكانيات وتجهيزات وفرق طبية على أعلى مستوى.وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن مجمع الإسماعيلية الطبى هو صرح طبي عظيم لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية له 382 سريرًا، كما يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة فى مختلف التخصصات لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال أقسام "استقبال وطوارئ، باطنة، أطفال، أنف وأذن وحنجرة، رمد، نساء وتوليد، الحقن المجهرى، أمراض قلب وصدر، قسطرة قلب، روماتيزم القلب، جراحة عامة، روماتيزم، جراحة عظام، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، علاج طبيعى، غسيل كلوى، جراحة مسالك بولية، طب الجنين".وفيما يخص مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي تم افتتاحه اليوم أيضًا، فهو يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، 4 غرف عمليات، 8 أسرة رعاية، 16 سرير إقامة داخلى، بالإضافة إلى 12 عيادة تخصصية فى أمراض الكلى والمسالك البولية، ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية له 135 سريرًا، لخدمة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بإقليم القناة كله.وكشفت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تم افتتاحها رئاسيًا ودخولهم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التامين الصحى الشامل الجديدة، والتى تقدر بـ23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، وأخيرًا بلغ إجمالي التكلفة بمحافظة جنوب سيناء 3.28 مليار جنيه.