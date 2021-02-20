استعجال التحريات في ضبط 425 «طابعا مخدرا» داخل طرد بريدي

أمرت نيابة النزهة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول ضبط كمية من الطوابع المخدرة داخل طرد بريدي بميناء القاهرة الجوي، وكلفت بالتحري عن صاحبها تمهيدا لضبطه والتحقيق معه وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء وإدارة البحث الجنائى تهريب مواد مخدرة داخل أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة).عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية- جمركية" لفحص محتوى الطرد، وأسفرت أعمالها عن ضبط 425 طابع مخدر مخبأة داخل كتاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.