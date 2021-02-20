140 مليار دولار إجمالي نفقات الصينيين في التسوق عبر الانترنت

بلغ إجمالي نفقات المستهلكين الصينيين خلال مهرجان التسوق لعيد الربيع (رأس السنة الصينية) على الإنترنت الذي استمر لمدة شهر، 905.76 مليار يوان (حوالي 140.16 مليار دولار).وذكرت وزارة التجارة الصينية –في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن مهرجان التسوق عبر الإنترنت الذي امتد من 20 يناير إلى 18 فبراير، سجل ارتفاعا حادا في مبيعات خدمات المطاعم عبر الإنترنت بنسبة 48.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.وأظهرت البيانات أن المنتجات والخدمات المتعلقة بعشاء ليلة رأس السنة القمرية الجديدة ارتفعت بنسبة 78.8% مقارنة مع عطلة عيد الربيع في عام 2020، بينما ارتفعت مبيعات تذاكر السينما عبر الإنترنت بنسبة 412.7% على أساس سنوي لتتجاوز 9 مليارات يوان (1.39 مليار دولار).وأوضحت الوزارة أن غالبية الصينيين اختاروا البقاء في أماكنهم خلال عطلة عيد الربيع هذا العام؛ استجابة لدعوة الحكومة لتجنب التجمعات غير الضرورية كجزء من إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19).