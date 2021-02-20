ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ1.06 مليون

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا مليونا و600 إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 15ألفا و261، في حين تعافى من المرض 13 ألفا و947 من المصابين حتى صباح السبت.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.