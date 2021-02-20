الصين وإندونيسيا يبحثان هاتفيا الوضع في ميانمار

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، هاتفيا مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الوضع في ميانمار.وقال وانغ - فى بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم - إن "ميانمار جارة صديقة للصين وعضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وإنه لا يوجد طرف آخر يهتم بالوضع في ميانمار ويتطلع إلى عودة السلام والاستقرار والحفاظ عليهما أكثر من الصين وآسيان".وأضاف وانغ أن تواصل الاضطرابات في ميانمار لا يصب في مصلحتها وشعبها ولا في المصالح المشتركة للدول الأخرى بالمنطقة، وأن جيش ميانمار والأحزاب السياسية يتحملان المسؤولية الكبرى تجاه استقرار وتنمية البلاد.وأعرب عن أمله أن تعمل الأطراف المعنية في ميانمار، انطلاقا من المصالح الأساسية وطويلة الأمد للبلاد، من أجل تسوية المشاكل سلميا وضمن أطرها الدستورية والقانونية ومواصلة تعزيز انتقالها الديمقراطي في البلاد بطريقة منظمة.وتابع وزير الخارجية الصيني أن بلاده تدعم آسيان في الاضطلاع بدورها الواجب في التخفيف من حدة الوضع الحالي في ميانمار، وعقد اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية، واتباع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وبناء التوافق لتحقيق الاتصال والتواصل على نحو مبكر مع ميانمار.كما أعرب عن ترحيب الصين بما تبذله إندونيسيا من جهود فعالة ترمي إلى تحقيق وحدة وتعاون آسيان، وعلى استعداد لإجراء تنسيق وثيق مع الرابطة ولعب دور بناء في تهدئة الوضع.من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الإندونيسية عن قلق بلادها البالغ حيال الوضع في ميانمار، وأكدت أن رفاهية شعب ميانمار وأمنه يجب أن يأتيا دائما في المقام الأول.وقالت مارسودي إن إندونيسيا ستعمل على دعم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للمشاركة مع ميانمار بطريقة بناءة بما يتماشى مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في محاولة لكسب ثقتها في آسيان، مساعدتها على الخروج من المأزق، ومواصلة الدفع بالعملية الديمقراطية الشاملة في ميانمار.وأضافت أن إندونيسيا وغيرها من الدول الأعضاء في آسيان اقترحت عقد اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية وتأمل أن تدعم الصين ذلك وأن تواصل دورها البناء في هذا الصدد.