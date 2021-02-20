130 غارة جوية روسية تقتل 21 من «داعشيا» في سوريا

اليوم الثاني علي التوالي، تواصل الطائرات الحربية الروسية ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية.وشن الطيران الحربي الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة، استهدفت خلال مناطق انتشار تنظيم "داعش" في مثلث "حلب-حماة-الرقة وباديتي ديرالزور وحمص"، حيث تناوب سرب من المقاتلات الروسية على عمليات القصف المكثفة.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة قتلى التنظيم في القصف العنيف إلى 21، قتلوا جميعا في الضربات هذه.يأتي ذلك في إطار الاستنزاف الكبير للروس من قبل تنظيم داعش، حيث تضطر إلى شن عشرات الغارات وأحيانا مئات لتقتل بعضا من عناصر التنظيم المنتشرين على مساحات شاسعة من البادية السورية.