سفير اليابان الجديد بأمريكا: نأمل في بناء علاقات قوية مع إدارة بايدن

أكد السفير الياباني الجديد لدى الولايات المتحدة كوجي توميتا الليلة الماضية أنه سيسعى إلى إقامة علاقة "قوية" مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وتنسيق سياسات البلدين بشأن الصين وكوريا الشمالية وقضايا أخرى.وقال توميتا في أول مؤتمر صحفي له عُقد عن بعد مع وسائل إعلام يابانية كخليفة لسلفة لشينسوكي سوجياما:" مهمتي المباشرة هي بناء علاقة قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بما في ذلك تعزيز الوعي المشترك حول اتجاهات السياسة المختلفة".وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت على موقعها الالكتروني.وأضاف أن إدارة التحالف الأمني بين البلدين تعد أيضًا جزء أساسي من وظيفته، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن قدمت بالفعل إشارات مطمئنة إلى طوكيو من خلال تأكيد التزام الولايات المتحدة الدفاعي فيما يتعلق بجزر سينكاكو اليابانية، التي تزعم الصين الحق في امتلاكها، والتي تقع في بحر الصين الشرقي.جدير بالذكر أن طوكيو وواشنطن توصلتا في هذا الأسبوع إلى اتفاق بشأن نصيب اليابان من الالتزامات المادية الخاصة باستضافة القوات العسكرية الأمريكية على أراضيها، في خطوة اعتبرها توميتا بمثابة "علامة" على "متانة" التحالف بين البلدين.وأبقى الاتفاق على تكاليف طوكيو لاستضافة القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد عند المستوى الحالي خلال السنة المالية الجارية 2021، وذلك عقب انتهاء صلاحية الاتفاقية الخمسية الحالية في مارس المقبل.وأشار أيضا إلى أن هذه القضية كانت من الممكن أن تصبح قضية شائكة إذا تم التعامل معها في ظل الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب، الذي كان ينظر إلى حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية على أنهم مستقلين وكان يتعمد ممارسة المزيد من الضغط عليهم لزيادة مساهماتهم المالية.في الوقت نفسه، أكد الدبلوماسي الياباني أن "تنسيق السياسة بشأن الصين يجب أن يأخذ معه في الاعتبار مجموعة واسعة من وجهات النظر، مثل البيئة الأمنية المحيطة باليابان ودور بكين في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ".