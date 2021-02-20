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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بعد تحسن الطقس

السبت 20/فبراير/2021 - 09:30 ص
ميناء
ميناء
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قررت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، فتح الميناء أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط بعد إغلاق الميناء ٤ أيام متتالية بسبب سوء الأحوال الجوية واشتداد الرياح وارتفاع الأمواج.

وبدأت إدارة الميناء في منح تصاريح السروح للمراكب تباعا للإبحار بالبحر المتوسط وممارسة مهنة الصيد وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء نسبي للرياح.

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