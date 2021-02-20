لمذاق مختلف.. طريقة عمل «برياني الدجاج» الهندي

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طريقة التحضير



الدجاج يعتبر من أشهر الأكلات في كل بيت، ولكن تختلف طرق طهيه من بلد إلى أخر، ومن بالمطبخ الهندي الذي يتميز بمزاق مختلف، ونرصد في السطور التالية طرق طهي دجاج البرياني الهندي.دجاجة مقطعةكوب من اللبن.5 ملاعق الكزبرة الخضراء المفرومة.3 ملاعق نعناع المفروم.7 فصوص ثوم مهروسة.كوب من شرائح البصل.3 ملاعق من الزنجبيل المهروس.نصف حبة من عصير الليمون.3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة.ملح.نصف ملعقة فلفل الأسود.1 ملعقة قرفة.1 ملعقة هيل.1 ملعقة قرنفل.1 ملعقة بهارات البرياني.مكونات الأرز البسمتي:كوبان من أرز البسمتي، ورقتان من الغار، عود قرفة قرنفل، ملعقة الهيل، الملح، ربع ملعقة من اللومي، مُكعّب مرق الدجاج نعناع الأخضر، بصلة محمّرة، السمن، ماء الورد، رشّة من الزعفران.غسل وتنظيف الدجاج بشكل جيّد.تحضير التتبيلة، وذلك بخلط جميع مكوّناتها معًا، ثم تتبيل الدجاج بها، وتركه منقوعًا لمدّة ساعة تقريبًا.إضافة ملعقتين من السمن وزيت الذرة إلى قدر كبير، ثم إضافة الدجاج المتبل وتقليبه حتّى يُصبح ذهبي اللون، وتحميره لمدّة عشر دقائق، ثم غمره بكوبين كبيرين من الماء، وتركه يغلي حتى ينضج لمدّة نصف ساعة تقريبًا.ترك الدجاج حتى ينضج ويجف ماؤه، وإبقاءه بالقدر، ثمّ إضافة الأرز فوقه، أو إزالة الدجاج وتحميره بوضعه بصينية الفرن وشيّه.غسل الأرز لأكثر من مرّة لتحضير الأرز البسمتي.تجهيز قدر يحتوي على الماء الساخن، ثمّ إضافة كلّ من: ورق الغار، والقرنفل، واللومي، والملح، والقرفة، ومُكعّب مرقة الدجاج إليه، ثمّ إضافة الأرز غير المنقوع إلى القدر وسلقه لمدّة عشر دقائق على نار عالية، كما يجب أن تكون كميّة الماء أكثر من كميّة الأرز؛ وذلك حتّى لا يتعجّن.تصفية الأرز المنقوع بالمصفاة بعد مرور عشر دقائق، ووضع الأرز فوق تتبيلة البرياني مع مرق الدجاج الموجودة بالقدر الآخر الذي تمّ فيه سلق الدجاج مع التتبيلة.وضع طبقة من الأرز فوقها ورشّها بالكزبرة مع ورق النعناع الأخضر والبصل المحمّر، ثمّ إضافة طبقة أخرى من الأرز وفوقها الكزبرة، والنعناع، والبصل المحمّر.إضافة الزعفران إلى ربع كوب من الماء وملعقة من ماء الورد، ثمّ رشها على الأرز حتّى يُصبح ذهبي اللون، كما يجب ترك الأرز لينضج على البخار وتجنّب تقليبه، مع مراعاة تغطية القدر بشكل جيّد لمدّة نصف ساعة على نار هادئة.