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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:29 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
حسام التمساح
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شهدت المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتيّ القاهرة والجيزة، انتظام الخدمات الأمنية والمرورية، وانتشار قوات الأمن بمحيط المناطق الحيوية والميادين الهامة، على مستوى الجمهورية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

- انتظام حركة السيارات

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

فيما تمركزت عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتساعد قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

كما تم تجهيز غرف عمليات بإدارات عمليات المرور، تحسبًا لتقلبات الطقس أو سقوط أى أمطار أو ظهور رياح استعدادًا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.

كما شهدت الشوارع، انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور وفي الميادين العامة والشوارع الرئيسية؛ للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصودنها ولتحقيق سيولة مرورية.

فيما عززت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، تواجدها فى الشوارع لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

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