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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ750 ألف دولار.. تركيا تستجدي واشنطن للعودة إلى برنامج «F-35»

السبت 20/فبراير/2021 - 09:08 ص
F-35
F-35
هدير سند
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كشفت صحيفة "ميدل إيست أونلاين"، أن تركيا استعانت بشركة محاماة دولية (مقرها واشنطن) لمساعدتها في العودة إلى برنامج تطوير الطائرة الحربية الأمريكية F-35 بعد تعليقها بسبب شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي S-400.

وذكرت الصحيفة أن العقد المبرم مع شركة "أرنولد أند بورتر" ومدته 6 أشهر، يبلغ قيمته 750 ألف دولار (620 ألف يورو) وتم تقديمه إلى وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أنقرة غير قادرة على إيجاد طريقة تفاوضية للعودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة، لذلك قامت باللاستعانة بشركة محاماة دولية للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويأتي ذلك في وقت تبحث تركيا عن حل للتغلب على المأزق الذي وضعت نفسها فيه مع الولايات المتحدة بشأن شرائها المثير للجدل لنظام الصواريخ الروسي.

وينص العقد على أن شركة المحاماة "ستقدم المشورة بشأن إستراتيجية تضمن بقاء تركيا ضمن برنامج Joint Strike Fighter، مع الأخذ في الاعتبار ومعالجة العوامل الجيوسياسية والتجارية المعقدة".

وكانت تركيا قد تم استبعادها من برنامج F-35 في عام 2019، عقابا على قراراها شراء المنظومة العسكرية الروسية والتي تقول واشنطن إنها تهدد مقاتلات F. -35.
وفرضت واشنطن عقوبات على وكالة المشتريات العسكرية التركية المكلفة شراء تجهيزات عسكرية بعد إجراء اختبار للمرة الأولى على منظومة إس-400 في أواخر العام الماضي.
وتخشى الولايات المتحدة، أن تساعد منظومة إس-400 روسيا في جمع معلومات استخبارية وإسقاط طائرات الناتو الحربية بشكل أفضل إذا تم دمجها بالكامل في أنظمة الدفاعات التركية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنتاجون كان قد أكد في وقت سابق هذا الشهر، أنه يعتقد أن المنظومة الروسية “لا تتوافق” مع طائرات إف-35 وأن العقوبات المفروضة على تركيا ستتواصل إلى حين التخلي عن منظومة إس-400.
واقترح وزير الدفاع خلوصي أكار حل تسوية في وقت سابق هذا الشهر يقضي بعدم استخدام المنظومة، ونشرها فقط عند الحاجة.
ولكن يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت ذلك المقترح، قائلة إن “سياساتنا فيما يتعلق ب S-400 لم تتغير”.
وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن اتخذت موقفا أكثر تشددا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقارنة بإدارة سلفه دونالد ترامب، مشيرة إلى إنه حتى الآن لم يتصل بايدن بإردوغان، كما انتقدت وزارة الخارجية بشدة سجل تركيا في حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس مهامه الشهر الماضي.
ويقول المسؤولون الأمريكيون، إن العقوبات ستسمح مع ذلك لمجموعة لوكهيد مارتن، أكبر متعاقدي الطائرة، بالوفاء بالتزاماتها في تركيا.

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