327 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت، تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يكون إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في طوكيو منذ بداية الجائحة وحتى الآن قد وصل إلى 109 آلاف و462 مصابا، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 82 حالة.يذكر أن حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو لم تتجاوز عتبة الـ500 إصابة لليوم الـ14 على التوالي.