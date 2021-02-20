أفغانستان: مقتل وإصابة 5 إثر وقوع انفجارين بـ«كابول»

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين أخرين بجروح إثر وقوع انفجارين صباح اليوم السبت، في العاصمة كابول.وذكرت الشرطة، وفقا لما نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الانفجار الأول، الذي استهدف مركبة ووقع في طريق "دارولامان" في غرب كابول، أسفر عن إصابة شخصين بجروح.وأضافت أن الانفجار الثاني وقع في حي "كارتي باروان" بمنطقة (بي دي 4) في كابول وراح ضحيته 3 أشخاص بينهم امرأة واستهدف سيارة أيضا.