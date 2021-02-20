مقتل 7 وإصابة 2 من الأمن وداعش في كمين بشمال بغداد
السبت 20/فبراير/2021 - 09:03 ص
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أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي العراقي، مقتل ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي" في كمين محكم شمال بغداد.
وقالت هيئة الحشد، في بيان أوردته (السومرية نيوز)، اليوم السبت - "إن قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من داعش، ومقتل ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران".
وقالت هيئة الحشد، في بيان أوردته (السومرية نيوز)، اليوم السبت - "إن قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من داعش، ومقتل ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران".