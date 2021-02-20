«مادة جديدة» تثير الرعب في مطروح.. وشركة الغاز تعلق

سادت حالة من القلق بين أهالي محافظة مطروح أشعلت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب زيادة رائحة الغاز في المنازل.وقالت شركة غاز الأقاليم مواطني مطروح، في بيان إعلامي، إن لا داعي للقلق بسبب رائحة الغاز النفازة، موضحة أنها نتيجة تغيير مادة إضافه الرائحة للغاز الطبيعي بجودة أعلى.وأوضحت شركة غاز الأقاليم، أن تلك المادة تحت التجربة لتصبح نفاذيتها ملائمه للمواطنين، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات تدريب وتوعية المواطنين بالتواصل مع إدارة عمليات وطوارئ الغاز الطبيعي في حالة وجود تسريب للغاز.