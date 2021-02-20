1165 إصابة جديدة و63 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 569 ألفا و846 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم السبت - بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 63 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و563 حالة.وأضاف المركز، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 533 ألفا و202، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 1484 شخصا.