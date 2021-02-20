رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

89824 اجمالي إصابات كورونا في الصين

السبت 20/فبراير/2021 - 08:58 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89824 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 8 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في قوانغدونغ وحالتين في شنجهاي وحالة واحدة في كل من لياونينغ وهونان وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4921 حالة غادر منها 4723 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة، أن 38 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84734 شخصا، وأن 8233 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 331 حالة منها 282 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10833 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 197 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 941 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10329 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و888 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

موضوعات متعلقة

حبس ربة منزل وعشيقها وشقيقه بتهمة الشروع في قتل زوجها

العثور على «حوت أحدب» نافق بأحد شواطئ بلطيم (صور)

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

image description

وصول 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين بأسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

جالاتا سراي: لا يحق للزمالك بيع مصطفي محمد لناد آخر

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

باحثون ينشرون أول قاعدة بيانات جينية لنبات اللوتس

13 مليار دولار صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية

140 مليار دولار إجمالي نفقات الصينيين في التسوق عبر الانترنت

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-2-2021

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «6»
المزيد

الثقافة

شمس للنشر تصدر الكتاب الثالث من الموسوعة المندائية

افتتاح معرض «أطفال برنا آرت وتحدى الكورونا» بقاعة زياد بكير

«لعبة الحياة».. كتاب يمس الجانب الروحى لكثير من الناس

الشاعر المغرب صلاح بو سريف بضيافة الأعلى للثقافة.. الليلة