كوريا الجنوبية تتعهد بإنفاق 670 مليار وون على الأمن السيبراني

تعهدت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية بإنفاق 670 مليار وون كوري (أي ما يعادل 607 ملايين دولار أمريكي) بحلول عام 2023 لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في البلاد للاستجابة للتهديدات الرقمية الجديدة المتزايدة.وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أنها ستعمل على تطوير البنية التحتية للاستجابة السريعة لتهديدات الأمن السيبراني من خلال العمل مع الشركات التكنولوجية ومراكز البيانات الكبرى لجمع معلومات التهديد آنيًّا، وتخطط الوزارة لتوفير التصحيحات الأمنية من خلال العمل مع الشركات الأمنية بعد اكتشاف تلك المعلومات.وأضافت الوزارة أنها ستوسع حجم معلومات التهديد السيبراني التي تجمعها لتشمل المعلومات الواردة من خدمات الشبكات الاجتماعية الرئيسية، والشبكات المظلمة، والخدمات الافتراضية مثل التعليم عن بعد والرعاية الصحية الرقمية، معربة عن أملها في خفض معدل انتهاكات أمن المعلومات التي تتعرض لها الشركات المحلية إلى أقل من 1.5% بحلول عام 2023 مقارنة مع 2% العام الماضي.ولتسريع تبني القطاع الخاص للخدمات الرقمية، أكدت الوزارة أنها ستجري أيضًا فحوصات أمنية وتقدم حلولًا أمنية لـ 1،300 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم كل عام.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ 15 في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2018 الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.