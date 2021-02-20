827 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 206 آلاف و652 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 860 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 190 ألفًا و610 حالات.وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و573 شخصًا، منهم 255 في حالة حرجة.