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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تحاكم 10 آلاف شخص بتهمة إهانة أردوغان

السبت 20/فبراير/2021 - 08:24 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، علي ماهر باشاريير، أن المحاكم التركية أدانت 9556 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، في الأعوام الخمسة الماضية، بحسب صحيفة "تركيش مينت".

وقال باشاريير، إنه بناءً على بيانات وزارة العدل، حوكم 29839 شخصًا بتهم إهانة أردوغان بين 2014، عند انتخابه لأول مرة رئيسًا، وفي 2019 أدين 9556 منهم، وحوكم 1279 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس بين 1994 و2014، وأدين منهم 386.

وقال باشارير إن دعاوى الإهانة تظهر جهود أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية لترهيب الجمهور وأحزاب المعارضة حتى لا تنتقد الحكومة.
السجن 4 أعوام.

وتنشأ قضايا الإهانة عمومًا من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ينشرها معارضو أردوغان.

وتعتبر الشرطة والقضاء التركيان حتى أصغر انتقاد لأردوغان أو حكومته إهانة.

وتعتبر إهانة الرئيس جريمة في تركيا، وفقًا للمادة 299 المثيرة للجدل من قانون العقوبات التركي ويمكن لكل من يهين الرئيس أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 4 أعوام، وهي عقوبة يمكن تشديدها إذا كان ارتكاب الجريمة عبر وسائل الإعلام.

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