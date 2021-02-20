الهلال الأحمر ينفذ قافلة طبية شاملة بالأقصر (صور)

نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري بالأقصر، قافلة طبية علاجية مجانية، خلال ٤ أيام متتالية بعدد من المناطق والنجوع داخل المحافظة.وأوضح منصور حسانين، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري بالأقصر، أن القافلة الطبية العلاجية بالتنسيق بين المركز العام وفرع المحافظة، كانت في الفترة من ١٦-١٩ فبراير الحالي في أغلب التخصصات الطبية "باطنه - عظام-جلدية - أطفال".وقال منير العمارى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بالأقصر، إن القافلة الطبية المقدمة من المركز العام للهلال الأحمر المصري بالقاهرة برعاية الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقدم خدمة الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان لأهالي محافظة الأقصر في القرى التي تم اختيارها لتنفيذ القافلة.وفي نفس السياق وعن أهمية التطوع، أردفت علياء عبد الماجد، المنسق العام للجمعية، بأن الهلال الأحمر المصري يستقبل المتطوعين بأندية الشباب بالفئة العمرية من 16 إلى 35 عاما، حيث يستفيد المتطوع من خدمات وأنشطة النادي المختلفة منها الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية، وبرنامج تبادل الزيارات بين الفروع وتدريبات الإسعافات الأولية والمعسكرات التدريبية في الإغاثة والتوعية الصحية.يذكر أن القافلة الطبية اختتمت خدماتها اليوم الجمعة بقرية الحبيل بإجمالي ١٩٩٠ مستفيدا، على مدار ٤ أيام متتالية بجميع بعدد من النجوع والمراكز.