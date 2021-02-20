إعلان ملامح الموازنة الجديدة إجراءات ضبط الزيادة السكانية الأبرز في الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي، ومنها إعلان وزارة المالية أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2021-2022.وتحت عنوان (رفع معدل النمو والتوسع في الاستثمارات بمشاركة القطاع الخاص)، استعرضت صحيفة (الأهرام) إعلان وزارة المالية أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢، والتي تعتمد على التوسع في الاستثمارات العامة وتحقيق نمو مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.ونقلت عن الدكتور محمد معيط وزير المالية قوله إن الموازنة الجديدة جار إعدادها الآن وفقا لخمسة محددات رئيسية، وهي حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستويات معيشة الشعب المصري.وأضاف إنه سيتم إطلاق نظام شامل لتقييم اتخاذ القرارات بشأن الضمانات الحكومية، وكذلك إنشاء وحدة لإدارة المخاطر المتعلقة بتغيير أسعار السلع وتأثيرها على مستهدفات الموازنة، مع استمرار تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية.وقال معيط إن الموازنة الجديدة- والتي سيبدأ العمل بها بداية من أول يوليو المقبل- تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، وهي إحدى أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص ٣ مليارات جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتمويل المرحلة الأولى من الحافز الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات.وركزت صحيفة (الجمهورية) على اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، بمقر جامعة حلوان؛ لمناقشة مد البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني؛ لضمان استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب للامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول والتي تبدأ السبت المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، حسب الجداول التي تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف، ووفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجنة المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقًا للوائح والقوانين.وأضاف أنه لا يوجد أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.وأوضح الوزير استمرار تطبيق التعليم الهجين الذى يعد مزيجًا بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، وأن حضور الطلاب للدراسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية 3 أو 4 أيام.وأشارت صحيفة (أخبار اليوم) إلى موافقة محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، ﻋﻠﻰ ﺻﺮف 297 مليونا و375 ألفا و378 جنيها قيمة الدفعتين الرابعة والخامسة إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻟـ 127 ألفا و601 من العاملين في 2289 منشأة سياحية وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين بحد أدنى 600 جنيه.وفي اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺎﺑﻌﺖ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ هالة السعيد في اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺳﻊ إﺟﺮاءات ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ المنحة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ المنتظمة، وتم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل أﻳام ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ الموعد اﻟﻨﻬﺎﺋي ﻟﺼﺮف المنحة.في سياق آخر، وتحت عنوان (إجراءات لضبط الزيادة السكانية) استعرضت (أخبار اليوم) إجراءات الحكوﻣﺔ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، حيث أﻛﺪت ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺴﻌﻴﺪ وزﻳﺮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أن ﺧﻄﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎني ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻟﺘﺠﺎرب أكثر من 12 دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻘﻘﺖ نجاحا.وأﺷارت إﻟﻰ أن الخطة واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﺎم الحالي ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓــﻈﺎت اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺒﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ إنجابا، ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت الإنجاب وتمكين السيدات في اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ من 18- 45 سنة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺴﺐ اﻟﺮزق واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ المالية ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة مشروعات في مقدمتها 20 ألف مشروع صغير سنويا للنساء.ونقلت الصحيفة عن الدكتور ﻣﺨﺘﺎر ﺟﻤﻌﺔ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف تأكيده أن الإنجاب ﻻ ﻳﻘاس ﺑﻘﺪرات اﻷﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋــﻦ ﻗــﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ.وﻗﺎل إن ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻦ المتغيرات وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ وﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻋﻤﻖ تجديد الخطاب اﻟﺪﻳﻨﻲ، وأن اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﻖ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ والحياة الكريمة.وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ، ﺧﻼل ﺧﻄﺒﺔ الجمعة، أﻣﺲ، بمسجد اﻟﺴﺎدات ﺑﺎلمنوفية، أن ﺣﻜﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ المصري ﺿﺮورة ﺷﺮﻋﻴﺔ وأن الحكم ﻓﻴﻪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻮل بالحل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻮاﺟﺒﺔ.وأشارت إلى أن دار اﻹﻓﺘﺎء أكدت أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻢ تمنع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ في ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺪر اﻷب ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ الحياة الكريمة ﻟﻬﻢ، مشددة ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﺷﺮعي ﺻﺤﻴﺢ يمنع ﻣﻦ ذﻟﻚ، وأوﺿﺤﺖ أن اﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﻳﺪع إﻟﻰ ﻛﺜﺮة اﻟﻨﺴﻞ دون ﺿﻮاﺑﻂ.وعلى الصعيد الدولي، نقلت صحيفة (المصري اليوم) عن مصادر ليبية توقعاتها بزيارة مرتقبة لرئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد محمد المنفى إلى القاهرة، خلال أيام، بعد زيارة أجراها رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد دبيبة، إلى مصر، أمس الأول.وقالت المصادر إن الزيارة المرتقبة لـ«المنفى» تأتي لتأكيد مبادئ حسن الجوار والتعاون البناء وتأسيس مرحلة جديدة تكون الشراكة الشاملة فيها في كل الملفات أساسا للمستقبل، كما تشير إلى اعتماد السلطة الليبية الجديدة على محيطها العربى، وفى القلب منه القاهرة.وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، توجه أمس، من القاهرة إلى مدينة طبرق، فى أول زيارة له لمدن الشرق الليبى، حيث التقى برئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح؛ لبحث الجلسة التي ستعقد في مدينة سرت الساحلية؛ لاعتماد الحكومة الليبية الجديدة الجاري تشكيلها.وذكرت الصحيفة أن المبعـوث الأممى إلى ليبيا، يان كوبيش، التقى أمس، بالقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، فى بنغازى، وبحث اللقاء، الذى جرى فى مقر إقامة المشير حفتر بمدينة بنغازى، سبل توحيد المؤسسة العسكرية، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضى.وجاء اللقاء بعد ساعات من لقاء «كوبيش» ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ريزدون زينينجا، ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت جانيون، ووزير الدفاع فى حكومة «الوفاق»، صلاح النمروش، وكبار المسؤولين بــوزارة الدفاع فى العاصمة طرابلس.