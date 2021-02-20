«ميمري»: الإخوان حلقة الوصل بين إيران و«القاعدة»

أبرز معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري" على موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، تقريرا حديثا كشف فيه عن أن جماعة الإخوان كانت بمثابة حلقة الوصل بين إيران وكبار أعضاء تنظيم "القاعدة"، حيث كانت تتوسط لتسهيل التواصل بينهما لسنوات طويلة.وذكر تقرير لفضائية "العربية"، أنه بحسب مصادر مقربة من زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، اقترح الأخير على إيران أن يقوم بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر مقابل 100 مليون دولار، لكن إيران رفضت العرض.ولفت التقرير إلى أن طهران وفرت ملاذًا لكبار أعضاء "القاعدة" أثناء الغزو الأمريكي لأفغانستان، حيث تلقى أعضاء التنظيم الارهابي تدريبات في إيران على كيفية استخدام المتفجرات.وأضاف أنه في يناير الماضي، قبل وقت قصير من انتهاء فترة ولايته كوزير للخارجية الأمريكية، ادعى مايك بومبيو أن طهران أصبحت القاعدة الرئيسية الجديدة للقاعدة.ونقلت "ميمري" عن تقرير موقع "العربية، ما جاء فيه: "إنه على الرغم من النفي المتكرر من إيران وقادة القاعدة لعدم وجود تنسيق أو تعاون بينهم، إلا أن أشخاصا على صلة وثيقة بأيمن الظواهري يدحضون هذا النفي، ويؤكدون على أن التنسيق بين الجانبين مستمر منذ أن تولى [آية الله روح الله] الخميني السلطة في طهران ومنذ بداية ظهور تنظيم القاعدة، فيما كانت أعضاء جماعة الإخوان المسلمين هي الطرف الثالث في العلاقة".وكشف التقرير أن التنسيق بين كبار أعضاء القاعدة وإيران بدأ في منتصف الثمانينيات بوساطة جماعة الإخوان.وأوضح التقرير أن إيران ظلت لسنوات المأوى لكثير من الأعضاء البارزين في تنظيم القاعدة، حيث كانوا يقيمون في البلاد، إما كأسري أو كضيوف على النظام، ومن بين هؤلاء سيف العدل، وأبو حفص الموريتاني مفتي القاعدة السابق، وأبناء أسامة بن لادن.وذكر الموريتاني، الذي كان في إيران من 2003 إلى 2012، وبعد ذلك قطع صلاته بالقاعدة، أن "النظام الإيراني تعامل مع مجلس شورى القاعدة وقادة آخرين من الجماعات المتطرفة بشكل صحيح، ففي البداية وضعونا في السجن ثم حررونا وعاملونا معاملة حسنة ولم يتعمدوا إهانة طوائفنا أو عقائدنا".