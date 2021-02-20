«شكل مصر بعد ثلاث» و«احترام المواطن» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

اهتم كبار كتاب صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بعدد من الموضوعات، في مقدمتها إنقاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد من الجماعة الإرهابية والمضي بعزم وإصرار في طريق التنمية والبناء.وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر - في مقاله بصحيفة (أخبار اليوم) بعنوان (شكل مصر بعد ثلاث سنوات)- إن المصريين يحفظون للرئيس عبد الفتاح السيسي أشـيـاء كثيرة جميلة، أهمها أنه أنقذ بلدهم من الجماعة الإرهابية، ويمضي بعزم وإصرار في طريق التنمية والبناء، وصنع في ست سنوات ما لم ُيصنع في عشرات السنين، ومتأكدون أن المشوار آخره خير.وأضاف جبر إن احترام الرئيس ليس معناه فروض الولاء والطاعة، ولكن للمنصب الرئاسي مكانة خاصة أيا كان من يشغله، وعلى مر التاريخ تكون مصر قوية إذا تولى أمرها زعماء أقوياء يستمدون عزيمتهم من مكونات بلدهم العظيم.وأشار إلى أن الرئيس يعيش مع المصريين لحظة بلحظة وساعة بساعة، وإحساسه الأصيل بمعاناة أهـل الريف هـو الـذي جعله يتبنى أكبر مشروع في التاريخ لتطوير الريف الذي يضم أكثر من نصف سكان مصر.وتابع "لو سألنا أنفسنا ما ل مصر بعد ثلاث سنوات عندما يتم الانتهاء من المشروع العظيم؟.. الإجابة تتلخص في جملتين (استلمناها كــده.. وهنسلمها كده) من المعاناة والتعب إلى واقع جديد يجعل كل المصريين يشاركون في ثمار التنمية".أما الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق فقال- في مقاله بصحيفة (الجمهورية)، تحت عنوان (مصر ــ السيسي مدرسة في بناء الدول) - إن مدرسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في البناء والتنمية والإدارة وبناء الدولة الحديثة تعتمد في أهم محاورهاـ ـ إلى جانب الرؤية الكاملة والمكتملة والثاقبة - على السباق مع الزمن واغتنام الوقت، فلا مجال للتأخر أو التعطل.. ويجب أن يكون الإنجاز في أسرع وقـت وأقل زمن وبأعلى جودة.وأضاف أن التجربة المصرية أو مدرسة السيسي في بناء الدولة الحديثة جديرة بأن تكون مصدرًا للإلهام والاهتمام والبحث والدراسة والاقتداء بها وتطبيقها في الدول الساعية أو الطامحة للبناء والتنمية، واستنادًا على ركيزة الأمن والاستقرار.. وهو ما استرعى اهتمام دول كثيرة وزعماء ورؤساء دول وجهات ومؤسسات بحثية.. ولعل ما ذكرته تقارير جامعة كمبريدج البريطانية هو دليل على أن تجربة (مصر- السيسي) محل إعجاب وتقدير واهتمام العالم ومؤسساته العريقة.وأشار إلى أنه يبقى أن نقول إنه لولا تجربة (مصر ــ السيسي) ما كان لهذا الوطن أن يحيا بكرامة، ويواجه كل هذه التحديات والتهديدات والمخاطر فى الداخل والخارج.. ويقف على أرض صلبة وجذور قوية في مواجهة رياح عاصفة.. وما كان لهذا الشعب أن يطمئن على مستقبل واعد.. ووطن قوى وقادر يعيش فيه بكرامة وتحد في وجه الطامعين والموهومين والمتآمرين على مصر.وقال الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي إن من الواضح جليا أن الدولة المصرية بكافة مستوياتها تدعو إلى زيادة الوعي بالانعكاسات السلبية الخطيرة للزيادة السكانية على جميع الـقـطـاعـات الحيوية.وأضاف المناوي- في مقاله بصحيفة (المصري اليوم) بعنوان (احترام المواطن)- أنه بحسب أرقام ومعدلات قطاعات الإحصاء في منظمات الأمم المتحدة، المعنية بالسكان والتنمية، فإن معدالت الخصوبة في مصر صارت من 75ر6 طفل للأسرة الواحدة عام 1955 إلى ستة أطفال عام 1975، إلى خمسة أطفال في 1995، إلى 3.6 طفل عام 2000، إلى 3.02 طفل فى 2010، لتعاود الارتفاع عقب أحداث يناير 2011 وتصل إلى 3.33 طفل العام الماضي 2020.وأكد أن الموضوع جاد وخطير، ولا حل إلا باتباع أساليب علمية في المعاجلة والإقناع.وفي مقاله بصحيفة (الأهرام) تحت عنوان (الصراع الخفي)، قال الشاعر فاروق جويدة إن هناك صراعا خفيا بين القوى المتصارعة حول العالم العربي، مشيرا إلى أن القضية ليست فقط عودة روسيا إلى المياه الدافئة فى سوريا وليبيا وليست أطماع إيران فى دول الخليج، ولكن هناك صراعا مؤجلا بين تركيا وإيران وكل الشواهد تؤكد ذلك.وأضاف جويدة إن القوات التركية توجد في سوريا والعراق والنفوذ الإيراني بلا حدود في العراق وسوريا ولبنان، وهناك تنافس كبير بين الدولتين في قضايا التسليح، بل إن المنافسة اقتربت كثيرًا من القدرات النووية، ولا شك أن الأطماع واحدة بل إن الأزمات متشابهة والأدوار أيضا.وتابع إن كل طرف يؤجل الصدام لأن هناك مواجهات أخرى أمام إيران هي قضايا الخليج وأمريكا وإسرائيل، وأمام تركيا الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وقبرص واليونان، وقبل هذا كله هناك صراع سني شيعي لايمكن إسقاطه خاصة أننا أمام نموذجين متعارضين تماما حضاريا ودينيا.وأشار إلى أن أمام كل دولة حسابات عاجلة تُصفيها ولكن الصراع بينهما قادم حتى ولو تأخر بعض الوقت، ويبقى السؤال الأهم أين ستكون إسرائيل في هذا الصراع الذي قد يطول كثيرا خاصة إذا تحول إلى صراع ديني وعقائدي لا أحد يعرف مداه.أما الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق"، فقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي- خلال افتتاح عدد من المشروعات في الإسماعيلية- "إننا نقبل المعارضة التي تهدف لتحسين أحوال الناس"، والسؤال الذي يشغل بال المهتمين هو ما الذي قصده الرئيس من كلامه، وما هي الظروف المحيطة به، وهل يمكن ترجمته إلى واقع فعلى على الأرض؟.وأضاف حسين- في مقاله بصحيفة (الشروق)، تحت عنوان (الرئيس والمعارضة الهادفة.. ملاحظات أولية)- إن الرئيس يؤكد في معظم لقاءاته وتصريحاته على شمولية مفهوم حقوق الإنسان، وأنه لا يقتصر فقط على حرية التعبير عن الرأي، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة، لكن أظن أن هناك جديدا في كلام الرئيس بالإسماعيلية عن (المعارضة الهادفة).وأشار إلى أن التعددية السياسية موجودة بالفعل في مجلس النواب والشيوخ عبر أكثر من 14 حزبا، لكن درجة حرارتها منخفضة جدا، وتأثيرها لم يصل للناس والرأي العام بصورة مؤثرة.