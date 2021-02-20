لوقف سيطرة الإخوان.. الاتحاد التونسي للشغل يتجه لإضراب عام

أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الجمعة، عن أن «المنظمة تتجه إلى الإضراب العام في القطاع العمومي»، وفقا ما نقلته وسائل إعلام اليوم السبت.وأوضح الطبوبي، أن هذه الخطوة تهدف إلى «الضغط لإنقاذ المؤسسات العامة، التي تعيش إشكاليات هيكلية ومادية خانقة بسبب فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، التي سيطر فيها الإخوان على مفاصل الدولة».وأضاف الطبوبي لدى إشرافه على تجمع عمالي بمقر شركة الخطوط الجوية التونسية «التونيسار» بالعاصمة أنه «آن الأوان للوقوف صفا واحدا أمام محاولات إضعاف الدولة والتفويت في مؤسساتها العمومية التي تعرف تدميرا ممنهجا في الوقت الذي تواصل فيه النخبة السياسية مناكفاتها من أجل السلطة والسيطرة على مفاصل الدولة».