تقرير للكونجرس الأمريكى: إرهاب جماعات الإسلام السياسى يشكل التهديد الإرهابى الأكبر فى أوروبا

كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة "خدمة أبحاث الكونجرس" CRS والتابعة للكونجرس الأمريكى، أن التطرف الممارس من قبل جماعات الإسلام السياسي، لا يزال يشكل التهديد الإرهابي الأكبر في أوروبا.وبحسب موقع "نيوز ماكس" الأمريكي، أبرز تقرير CRS، والذي يفحص بيانات وكالة تطبيق القانون الأوربية "يوروبول" حول النشاط الإرهابي في الفترة من 2014-2019، أن الهجمات التي ارتكبتها المنظمات او الجماعات "الجهادية" المتطرفة أو ما يسمى ب "الانفصاليون الإسلاميون" تمثل الجزء الأكبر من الهجمات الإرهابية في أوروبا.وأظهر التقرير أن إرهاب الإسلام السياسيالجهادي كان "أكثر فتكًا بكثير من أنواع الإرهاب الأخرى، ويقف وراء جميع الوفيات والإصابات التي شهدتها أوروبا تقريبًا في الفترة الأخيرة"،فعلى سبيل المثال، نفذت الجماعات الانفصالية 508 هجومًا في الفترة من 2014-2019، في حين نفذ الجهاديون والمتطرفون اليمينيون 110 و22 هجومًا على التوالى.ويُظهر تقرير CRS أيضًا أن معظم الاعتقالات المتعلقة بالنشاط الإرهابي مرتبطة بجهات جهادية او إسلامية متطرفة، ففي عام 2019، على سبيل المثال، ارتبط 436 من أصل 1004 اعتقالات مرتبطة بالإرهاب بالمتطرفين الإسلاميين.وأشار موقع "نيوز ماكس" إلى أن السلطات الأمنية في جميع أنحاء أوروبا تكرس جميع مواردها وجهودها لمكافحة التهديدات الإرهابية لجماعات الإسلام السياسي، مضيفا إنه غالبًا ما يتم إحباط او إفشال مؤمراتهم العنيفة.ألمانيا، على سبيل المثال، أحبطت 17 هجومًا إرهابيًا جهاديًا منذ عام 2009، وتضمنت إحدى المؤامرات زوجين اشترا ما يكفي من مادة الريسين لهجوم بيولوجي كان من الممكن أن يقتل آلاف الأشخاص.ولفت الموقع إلى إنه في العام الماضي، شنت الشرطة الألمانية مداهمات أمنية في جميع أنحاء البلاد واعتقلت العديد من التابعين لجماعات الإسلام السياسي المتطرفة والمشتبه في تورطهم لارتكاب او التخطيط لإرتكاب هجمات إرهابية كبرى.وتابع الموقع: "ليس من الواضح إلى أي مدى لعب تنظيم داعش في التخطيط للهجمات الأخيرة التي تم إحباطها، من المعروف أن التنظيم يستخدم الإنترنت للتواصل مع أعضاءه أو المتعاطفين معه إما للحث على شن الهجمات الإرهابية الدولية أو توجيهها رسميًا."وأكد التقرير ان أوروبا شهدت، خلال 2014-2015، العديد من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى خسائر بشرية كبيرة والتي تم تنسيقها أو التخطيط إليها بشكل مباشر من قبل داعش، رغم ان التنظيم كان في وضع أضعف بكثير لتخطيط وتنفيذ هجمات بارزة منذ أن فقد سيطرته الأساسية على الأرض في سوريا والعراق.ومع ذلك، فإن المنظمات الإسلامية المتطرفة، مثل داعش، تواصل الحفاظ على نفوذها في أوروبا وإلهام الآخرين لتنفيذ الهجمات.وأشار "نيوز ماكس" الي ان السلطات الألمانية كانت قد اتهمت مواطنًا سوريًا بتهمة طعن رجلين في دريسدن في أكتوبر الماضي، يُزعم أن طالب اللجوء البالغ من العمر 20 عامًا كان مدفوعًا بفكر إسلامي متطرف واستهدف الزوجين على وجه التحديد لأنهما كانا مثليين، حيث نفذ الإرهابي الهجوم بعد أيام من إطلاق سراحه من سجن الأحداث، بعد أن أمضى ثلاث سنوات بتهمة التخطيط لتفجير انتحاري.ووقع هجوم الطعن أيضًا في نفس الشهر الذي تعرضت فيه فرنسا لسلسلة مروعة من الهجمات الإرهابية، بما في ذلك قطع رأس مدرس على يد لاجئ من أصل شيشاني.ويدعم تقرير CRS الأخير نتائج دراسة أخرى حديثة تظهر أن التطرف الإسلامي لا يزال أكثر أشكال الإرهاب تهديدًا في الغرب، حيث خلص تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020 (GTI) إلى أن إرهاب جماعات الإسلام الإسلامي هي الأكثر فتكًا في المتوسط ​​من أشكال العنف الأخرى ذات الدوافع الأيديولوجية، بما في ذلك الإرهاب اليساري واليميني.واختتم الموقع تقريره قائلا انه "في حين أنه من غير المرجح أن تحقق جماعات الإسلام السياسي المتطرفة أهدافها النهائية، مثل الإطاحة بالحكومات أو إقامة خلافةعالمية، تظهر الأبحاث أن المنظمات الإسلامية المتشددة مسئولة عن عدد أكبر بكثير من الهجمات الإرهابية من الأنواع الأخرى من الجماعات المسلحة التي تم ارتكبها في جميع أنحاء العالم".