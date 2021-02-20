الداخلية الكويتية تعلن عن إجراء جديد للمسافرين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت، على أنها لن تسمح للمسافرين إليها بالدخول عبر المنافذ البرية مالم يكن لديه حجز فندقي، وفقا لما نقلته صحيفة الوطن الكويتية.يأتي هذا فيما قالت الكويت إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من يوم الأحد.وأشارت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان "جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوما... أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (7) أيام".